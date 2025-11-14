В Севастополе утилизировали загрязненный нефтепродуктами песок

Собранный на побережье Севастополя грунт, загрязненный мазутом после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе, утилизировали. Об этом сообщили на официальном портале правительства РФ по итогам заседания правкомиссии под председательством вице-премьера РФ Виталия Савельева.

В декабре 2024 года при затоплении двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченский пролив вылилось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, в результате очистки береговой линии в Севастополе собрали почти 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В специализированные организации вывезли более 184 тыс. тонн отходов.

«По сообщению Минприроды, весь объем собранных в Севастополе отходов утилизирован, полученный материал передан на нужды дорожных служб»,— уточняется в сообщении.

Водолазные осмотры затонувших фрагментов танкеров, по словам чиновников, новых утечек не выявили.

В конце октября после крушения плавучего крана Севморзавода, в результате которого погибли три человека, в акватории Южной бухты Севастополя образовалось пятно нефтепродуктов площадью около 410 тыс. кв. м. По данным АО «Центр судоремонта "Звездочка"», до конца 2025 года специалисты должны разработать проект удаления затонувшего плавкрана, а работы по его подъему начать не позднее чем через три месяца со дня выхода распоряжения.

