В Ярославле временно закроют ДК Добрынина

В Ярославле в связи с нарушениями техники пожарной безопасности временно закрывается Дворец культуры им. Добрынина. Об этом сообщает телеканал «ЯПервый».

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

14 ноября приставы вручили директору ДК Игорю Дербину уведомление о закрытии. Все запланированные мероприятия и кружки отменяются с понедельника до устранения нарушений.

В сентябре «Ъ-Ярославль» сообщал, что ДК имени Добрынина требуется 35 млн руб. на установку пожарной сигнализации. Ранее, в 2022 году, ДК заключил контракт с ООО «Титан-системы охраны» на соответствующие работы. Однако заказчик отказался их принимать и попросил устранить замечания. Подрядчик требования не выполнил, контракт был расторгнут. В 2025 году экспертиза выявила многочисленные нарушения при исполнении контракта.

Алла Чижова