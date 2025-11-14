Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Коллектив аэропорта Минеральных Вод наградили Орденом Почета

Коллектив аэропорта Минеральные Воды наградили Орденом Почета, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отмечается, что награда вручена за вклад в развитие гражданской авиации и трудовые достижения.

«От всей души поздравляю сотрудников нашей крупнейшей воздушной гавани! Ставрополье — врата Северного Кавказа. Такую репутацию за регионом помогают закреплять достижения аэропортов края», — написал глава региона.

Константин Соловьев

Новости компаний Все