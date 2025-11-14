Коллектив аэропорта Минеральных Вод наградили Орденом Почета

Коллектив аэропорта Минеральные Воды наградили Орденом Почета, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отмечается, что награда вручена за вклад в развитие гражданской авиации и трудовые достижения.

«От всей души поздравляю сотрудников нашей крупнейшей воздушной гавани! Ставрополье — врата Северного Кавказа. Такую репутацию за регионом помогают закреплять достижения аэропортов края», — написал глава региона.

Константин Соловьев