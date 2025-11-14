Затраты на рекламу в Петербурге с начала этого года превысили 12 млрд рублей

По итогам девяти месяцев текущего года затраты на рекламу в Санкт-Петербурге выросли на 13% к аналогичному периоду 2024 года и превысили 12 млрд рублей. Такими данными в ходе Национального рекламного форума поделилась вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, директор АКАР Северо-Запад Наталья Пилатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам эксперта, драйверами роста стали сегменты out-of-home (включают наружную и рекламу на транспорте) и интернет-сервисы. Как, в свою очередь, уточнил председатель digital-комитета АКАР Северо-Запад, гендиректор агентства Grand Media Service Андрей Волков, в 2025 году при этом продолжается тенденция снижения темпов прироста от квартала к кварталу.

Сопредседатель комиссии экспертов АКАР Северо-Запад, директор представительства исследовательской компании «Эспар» Вера Дементьева обратила внимание, что количество рекламных экранов в Петербурге за январь-сентябрь физически увеличилось на +35% — с 1267 до 1717 единиц. Отдельно госпожа Дементьева отметила, что процесс дальнейшей диджитализации фиксируется и в октябре, и в ноябре.

В целом за девять месяцев 2025 года объем рынка наружной рекламы в Петербурге вырос до 6,46 млрд рублей, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реклама на транспорте также увеличилась на 25%, составив 1,62 млрд рублей. Объем рынка рекламы out-of-home за указанный период составил более 8 млрд рублей — на 33% больше, чем годом было ранее.

Андрей Цедрик