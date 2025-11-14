Четыре килограмма «соли» изъяли ульяновские полицейские у наркосбытчика

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ульяновской области на автодороге федерального значения Саранск — Сурское — Ульяновск в Карсунском районе при содействии сотрудников ГАИ остановили автомобиль Lifan под управлением 42-летнего неработающего, ранее судимого жителя Новоульяновска и под задним сиденьем полицейские обнаружили три больших свертка с синтетическим наркотиком. Об этом в пятницу сообщила полиция Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным УМВД, оперативно-разыскные мероприятия проводились по полученной ранее оперативной информации. Масса обнаруженной в автомобиле так называемой «соли» (сленговое название синтетических наркотиков, которые отличаются низкой ценой, непредсказуемым эффектом, стремительным развитием зависимости) составила около трех килограммов. В ходе личного досмотра задержанного также был обнаружен пузырек, где было еще 35 граммов аналогичного вещества.

В УМВД отмечают, что, по имеющимся у них данным, злоумышленник получил крупную партию наркотика в Рязанской области, намереваясь доставить его в Ульяновскую и Самарскую области для дальнейшей реализации среди наркопотребителей путем оборудования закладок.

В дальнейшем при осмотре в Новоульяновске гаражного бокса, принадлежащего задержанному, было обнаружено оборудование для фасовки, упаковочные материалы и еще около килограмма «синтетики», подготовленной к сбыту.

Всего сотрудниками полиции изъято около четырех килограммов «соли», что составляет более 20 тысяч разовых доз, уточняют в полиции.

Задержанному предъявлено обвинение в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, от 15 лет лишения до пожизненного лишения свободы). Решением суда по ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск