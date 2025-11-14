Под Кунгуром произошло крупное ДТП с микроавтобусом, есть жертвы

Сегодня в 20:35 в Кунгурском муниципальном круге произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает телеграмм-канал «Полиция Прикамья». По предварительной информации, микроавтобус «Соболь», выехав на полосу встречного движения, столкнулся с большегрузом. По данным соцсетей, инцидент произошел на трассе Пермь—Екатеринбург в районе отворота на Кылосово. По предварительным данным, есть человеческие жертвы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как уточнил СК России, среди погибших есть несовершеннолетний. Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю по факту ДТП, в результате которого имеются погибшие, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным. Он поручил министру здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень оказать всю необходимую помощь пострадавшим.