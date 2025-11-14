В Стерлибашевском районе двое человек погибли в ДТП

Прокуратура Стерлибашевского района контролирует установление обстоятельств аварии с двумя погибшими, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По предварительным данным, сегодня около 19:00 на 45-м км дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка между деревнями Ибракаево и Старый Калкаш 76 -летний водитель ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Toyota Camry.

В результате аварии водитель и пассажир отечественной машины погибли. Еще один пассажир ВАЗ, а также водитель иномарки и ее пассажиры, в том числе двое малолетних детей, госпитализированы.

Майя Иванова