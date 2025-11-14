Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших при обстреле ВСУ двух сотрудников «Белгородэнерго»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Юрия Бондаря и Игоря Гранкина — сотрудников регионального филиала «Россетей» «Белгородэнерго». Они погибли при выполнении своих обязанностей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Юрий Бондарь был электрослесарем по ремонту оборудования, а Игорь Гранкин — мастером бригады в филиале компании. Как сообщает Telegram-канал «Вести Белгород», они погибли 6 октября при ракетном обстреле ВСУ областного центра. Бондарь и Гранкин в это время восстанавливали электроснабжение, поврежденное после предыдущих атак.