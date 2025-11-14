В Дагестане инспектора рыбоохраны приговорили к 10 годам колонии за получение взяток

Суд в Дагестане вынес приговор бывшему главному госинспектору рыбоохраны, которого подозревали по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки, совершенные лицом, занимающим государственную должность, в крупном размере), ч. 3 ст. 290 (получение взятки, совершенные лицом, занимающим государственную должность, — 4 эпизода) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Согласно материалам дела, с 2022 по 2024 годы подсудимый требовал от руководителей компаний и физических лиц, занимающихся добычей рыбы, взятки в виде денег за попустительство по службе и невозбуждение административных и уголовных дел. Общая сумма взяток составила 312 тыс. руб.

Приговором суда чиновнику назначено 10 лет колонии строгого режима.

«Суд, указав, что преступления совершены лицом, наделенным властными полномочиями, и подрывают авторитет государственной власти, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 7 лет», — говорится в сообщении инстанции.

Приговор может быть обжалован в Верховном суде Дагестана.

Константин Соловьев