У жительницы Севастополя, опоившей двухлетнего сына, забрали ребенка

У жительницы Севастополя, которая на камеру угощала своего двухлетнего сына пивом и давала ему покурить, изъяли ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, правоохранители обнаружили скандальное видео в соцсетях.

«Мои коллеги из отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району города Севастополя выявили видеоматериалы, на которых запечатлено, как девушка дает ребенку пить из пивной банки и привлекает его к курению неизвестного вещества. Свои действия она сопровождает комментариями с нецензурной бранью»,— уточнила госпожа Волк.

Полицейские установили личность 20-летней местной жительницы, которая ранее состояла на профилактическом учете в подразделении МВД по делам несовершеннолетних. При встрече с полицией девушка имела внешние признаки опьянения. Она рассказала, что накануне употребляла наркотики, но не признала, что давала запрещенные вещества своему сыну.

Малолетнего изъяли из семьи и поместили в Дом ребенка. По факту инцидента проводится проверка. В действиях матери правоохранители усматривают признаки преступлений, предусмотренных статьями 156 и 230 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Александр Дремлюгин, Симферополь