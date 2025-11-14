Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику смертельного ДТП на «Нарве»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения предполагаемому виновнику смертельного ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса на трассе «Нарва» в феврале 2025 года. Рената Шайхутдинова обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, следствием было установлено, что около 10 часов вечера 2 февраля Шайхутдинов, управляя технически исправным грузовым автомобилем ЭД244А1, принадлежащим ООО «Вектор-Парк», следовал по автодороге А-180 «Нарва» в направлении от Кингисеппа в сторону Ивангорода и на 134-м км трассы допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом Scania. В результате ДТП погибли трое пассажиров автобуса, двоим был причинен тяжкий вред здоровью.

Сторона защиты обвиняемого указала, что он является гражданином РФ, социально адаптирован, не судим, трудоустроен, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и не намерен скрываться от следствия. В связи с этим ему просили меру в виде запрета определенных действий. Следствие, в свою очередь, ходатайствовало о домашнем аресте.

В итоге суд в домашнем аресте отказал, избрав обвиняемому запрет определенных действий на срок до 3 января. Шайхутдинову запрещено покидать место постоянного проживания по ночам, управлять транспортными средствами, общаться с участниками уголовного судопроизводства, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, а также пользоваться интернетом.

