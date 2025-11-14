В Ульяновской области продавцам алкоголя грозит до шести лет колонии

Прокуратура Старокулаткинского района Ульяновской области направила в суд уголовное дело группы местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции стоимостью более 3 млн руб., сообщило в пятницу ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным областной прокуратуры, 58-летний нигде не работавший Рифат Салихов в период с января 2024 года по апрель 2025 года организовал доставку и хранение у себя дома немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции стоимостью более 3 млн руб., которые через 54-летнего также нигде не работавшего Рафаэля Бекерова продавал знакомым, а также посетителям магазинов в селе Старый Мостяк и в райцентре Старая Кулатка. Оба обвиняются в приобретении, хранении и продаже немаркированной алкогольной и табачной продукции организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск