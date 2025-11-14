Потрачено: Смольный нашел нарушения при проверке 120 компьютерных клубов

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности проверили компьютерные клубы Санкт-Петербурга на соблюдение российского законодательства. Специалисты наведались по 120 адресам, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из всех заведений фактически действующими оказались 84 точки. Прежде всего сотрудники комитета проконтролировали работу компьютерных клубов на предмет соблюдения норм закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге».

По результатам проверок в отношении предпринимателей и юрлиц составили шесть административных протоколов. Причиной привлечения владельцев к ответственности стали нарушения требований к размещению сведений о недопустимости нахождения детей в таких заведениях, прежде всего в ночное время.

Татьяна Титаева