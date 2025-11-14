Лауреатов конкурса «Инвестор года-2025» наградят в Санкт-Петербурге 27 ноября

В Санкт-Петербурге 27 ноября состоится торжественная церемония награждения почетным знаком «Инвестор года». Им отметят компании, принимавшие активное участие в развитии города и реализовавшие крупные инфраструктурные проекты в 2023-2024 годах.

Фото: Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Как рассказали в пресс-службе Смольного, победителей отбирала конкурсная комиссия в девяти номинациях: сфера сохранения объектов культурного наследия, развитие территорий, транспортная инфраструктура, потребительский рынок, промышленность или промышленная инфраструктура, культура и туризм, информационные технологии, образование и наука, спорт, социальная сфера.

Конкурс «Инвестор года» администрация Петербурга проводит раз в два года. Заявки на участие в этом году принимались комитетом по инвестициям в период с 22 апреля по 22 мая.

Андрей Цедрик