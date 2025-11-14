Новый проект «Строки и панчи» получил региональный акцент благодаря воронежскому периоду Маяковского

В России запущен музыкальный проект «Строки и панчи». Он объединяет классическую русскую поэзию и современный рэп, а для Черноземья имеет особый культурный контекст: Владимир Маяковский, один из поэтов, чьи строки легли в основу треков, провёл несколько дней в Воронеже зимой 1926 года, выступал перед местной аудиторией и работал над новыми текстами.

Фото: предоставлено организаторами проекта

Пять популярных исполнителей — Слава КПСС, Куок, 10AGE, Whole Lotta Swag и Blago White — создали композиции на основе стихотворений Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского и Блока. Проект показывает, что классика остаётся живой, когда ей дают новое звучание и современный ритм.

В рамках проекта выйдут пять музыкальных треков и клипов, где поэзия XIX–XX веков встречается с энергией сегодняшнего дня. Авторы не пересказывают тексты и не создают ремейки — они предлагают новое, смелое и честное осмысление литературного наследия, сохраняя уважение к первоисточнику.

Отдельный элемент проекта — документальный фильм о том, как рождается музыка на стыке поэзии и рэпа. Зрители увидят выбор стихотворений, первые черновики, студийные сессии и процесс, в котором классические строки превращаются в современное музыкальное высказывание.

Для региона Черноземья проект приобретает дополнительное значение: Воронежские страницы биографии Маяковского напоминают о давней литературной традиции территории, где создавались журналы, работали поэты и формировалась культурная среда. Сегодня эта традиция получает новое прочтение — уже в формате музыкального эксперимента.

«Строки и панчи» подтверждают: великая поэзия продолжает звучать, если дать ей новую форму, современный ритм и актуальный голос.