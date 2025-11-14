Удаленный труд дороже обычного

Дистанционная занятость, ставшая одним из главных последствий пандемии коронавируса, по ее окончании закрепилась в России как редкая, но относительно высокооплачиваемая форма труда. Согласно новому докладу Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, работники, перешедшие на удаленную работу, зарабатывают в среднем на 25–30% больше, чем сотрудники схожей квалификации, занятые в офисах. Однако сейчас рынок дистанционной работы стал довольно узким: онлайн, по оценке аналитиков ВШЭ, трудятся лишь 1–2% всех занятых, и перспективы этого формата неясны.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вывод о том, что работающие удаленно получают на 25–30% больше, чем их коллеги в офисах, сделали эксперты Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников и Дарья Зинченко в опубликованном ими исследовании «Премия за дистант на российском рынке труда». В его основе — данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) ВШЭ. Это одно из немногих репрезентативных обследований, фиксирующих формы занятости работников, и первая попытка понять, существует ли в России «премия за дистант», и если да, то какова ее величина.

Сейчас, по оценке экспертов, после взрывного роста в период пандемии уровень дистанционной занятости на российском рынке обрел достаточно скромные размеры — в таком формате трудятся лишь 2–4% от общего числа работников.

Чаще всего это специалисты из группы «белых воротничков», проживающие в городах,— и чем выше их уровень образования и квалификации, тем заметнее склонность к дистанционной занятости. Самый высокий уровень онлайн-труда зафиксирован экспертами в сфере информации и связи — 26,9% всех работников сектора, самый низкий — в государственном управлении и общественном питании, менее 0,5%. «Чем выше компьютеризация отрасли и меньше доля физического труда, тем активнее используется дистанционный формат»,— заключают исследователи.

Как видно из исследования, результаты эконометрического анализа показали, что дистанционная занятость устойчиво связана с ростом зарплаты. В базовой модели, описывающей лишь основные характеристики работников, «премия за дистант» достигает 39%.

После расширения модели уже с учетом профессии, отрасли, региона, семейного положения, состояния здоровья и других факторов этот эффект снижается, но остается статистически значимым — плюс 26% к зарплате офлайн-работников. По словам исследователей, при прочих равных переход работника на удаленный режим повышает его доход примерно на четверть. Для мужчин прирост выше — около 34%, для женщин — 23%. Побочный вывод — дистанционная занятость не только сохраняет, но и усиливает гендерный разрыв в оплате труда.

Среди причин появления «премии за дистант» авторы работы выделяют следующие. Во-первых, на удаленку чаще переходят наиболее производительные, мотивированные и лояльные сотрудники — отсюда естественный отбор и высокие доходы. Во-вторых, фирмы экономят на аренде и содержании офисов — и, возможно, делятся частью этой экономии с персоналом. В-третьих, удаленный формат дает работникам гибкость и автономию, повышая удовлетворенность работой и снижая текучесть кадров. Это, в свою очередь, также косвенно может способствовать повышению уровня зарплат.

Впрочем, отмечает Ростислав Капелюшников, выводы о такой «премии» «отражают лишь краткосрочный эффект пандемийного шока, что ограничивает возможности их обобщения, то есть трактовки в качестве универсальной закономерности».

При этом границы существованию удаленной работы как высокооплачиваемой формы труда может поставить и сам рынок: партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов отмечает, что в последнее время многие компании даже в IT-сегменте все чаще предлагают сотрудникам гибридный формат или даже работу из офиса — из желания более эффективного контроля за своими сотрудниками.

Анастасия Мануйлова