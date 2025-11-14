Мировой судья из Черкесска получила назначение в Арбитражном суде КЧР

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Альмиру Боташеву судьей Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики. Соответствующий указ от 14 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.

До нового назначения Альмира Боташева занимала должность мирового судьи первого судебного участка судебного района Черкесска. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Ставропольском крае назначили трех новых судей.

Константин Соловьев