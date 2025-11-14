Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мировой судья из Черкесска получила назначение в Арбитражном суде КЧР

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Альмиру Боташеву судьей Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики. Соответствующий указ от 14 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До нового назначения Альмира Боташева занимала должность мирового судьи первого судебного участка судебного района Черкесска. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Ставропольском крае назначили трех новых судей.

Константин Соловьев

