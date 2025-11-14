Спорное наследие

272 картины Николая Рериха и его сыновей перешли в собственность государства. Решение суд принял еще в июле, сегодня о нем узнал Международный центр Рерихов, который считает себя собственником коллекции. Он уже подал апелляцию.

Картины изъяли на основании уголовного дела их бывшего владельца — председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника, рассказала “Ъ FM” юрист Briefcase Law Office Елизавета Звечаровская: «Как картины оказались у него, доподлинно никому неизвестно, нигде в материалах дела на данном этапе это не фигурирует и правового значения не имеет. В отношении него были следственные проверки, в рамках уголовного дела в 2018 году обследовали его жилище, производили там обыски, были найдены эти картины в таком большом количестве. Они хранились у него дома. Было установлено, что картины были приобретены на средства вкладчиков Мастер-банка, в котором Борис был председателем правления на тот момент.

Он похитил эти денежные средства, уже в 2025 году его приговорили к десяти годам лишения свободы. Но на тот момент картины были изъяты, потому что дело еще не было завершено. В качестве музея, где эти картины хранились бы, был избран Музей Востока. Собственно, там они и находились долгое время, но сами картины не принадлежали как бы формально никому. Согласно официальным данным, Борис Булочник передал картины в дар Международному центру Рерихов. Соответственно, денежные средства, на которые картины были приобретены, незаконным образом появились у самого Бориса, и сделка была признана ничтожной».

С 2018 года 272 картины находятся на хранении в Музее Востока. До этого ими распоряжался Международный центр Рерихов. Незаконными его имущественные права посчитали не только из-за фиктивности сделки с Борисом Булочником. В нулевые картины находились в собственности другого центра Рерихов, говорит адвокат Министерства культуры Юлия Вербицкая: «В 2008 году Советский фонд Рерихов был ликвидирован, и Российская Федерация стала собственником всего имущества в силу закона. С 2017 года были выявлены музейные коллекции, они были переданы во владение Государственного музея искусств народов Востока, который создал специализированный музей Рерихов.

Все 272 работы были обращены в государственную собственность на основании иска прокуратуры. Были ли картины изначально включены в коллекцию Советского фонда Рерихов или подарены отдельно — это очень сложный вопрос, он будет требовать дополнительного исследования. У Рериха было два сына — Святослав и Юрий, наследие которого ранее было привезено на территорию тогда еще Советского Союза, и огромная часть наследия была расхищена. И Юрий, продолжая волю своего отца, завещал свои коллекции советскому народу.

Есть основания предполагать, что часть из этих 272 работ принадлежали Юрию и после его смерти были похищены».

В 1990 году сын Николая Рериха Святослав завещал свое имущество, включая картины отца, государственному Советскому фонду Рерихов. Согласно завещанию, фонд должен был создать на базе коллекции музей. Однако, по данным СМИ, в 1992 году Рерих подписал другой акт о передаче наследия частной организации Международный центр Рерихов. Несколько судов эту информацию посчитали ложной.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель