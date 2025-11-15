Модельный показ мошенничества

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела лауреата конкурса красоты Елены Шериповой. По версии обвинения, женщина продавала курсы модельного дела, обещая выпускникам успешную карьеру на подиуме, однако свои обязательства фигурантка не выполняла. В деле 155 эпизодов. Ущерб составил порядка 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пресненский райсуд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела лауреата конкурса красоты и предпринимателя Елены Шериповой. Ей вменяют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Председательствует на процессе судья Елена Абрамова.

Госпожа Шерипова была задержана 7 августа 2024 года. На следующий день Кузьминский райсуд столицы поместил ее под домашний арест. Обжалуя это решение, ее адвокат Марина Волкодав указывала, что подзащитная является вдовой и в одиночку воспитывает малолетнего ребенка, а также что у нее нет намерения скрыться или иным образом препятствовать следствию. В связи с этим защитник просила избрать госпоже Шериповой более мягкую меру пресечения. Суд, однако, ее доводам не внял.

В суд по существу дела явились многочисленные потерпевшие, всем им на вид было 18–20 лет. Перед началом заседания судья разъяснила потерпевшим их права и предупредила, что прокурору потребуется несколько дней, чтобы огласить обвинительное заключение, в связи с чем потерпевшим следует проявить терпение.

Как стало понятно из оглашенного обвинительного заключения, госпожа Шерипова открыла модельное агентство Queen Models. Она сняла офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и рассказывала в соцсетях, что получила титул вице-королевы планеты на международном фестивале-конкурсе Queen of the Рlanet, в котором участвовали матери из России, стран СНГ и Мальты. Также она стала рекламировать курсы модельного дела, обещая, что после прохождения обучения ее клиенты смогут сразу начать успешную карьеру в этой сфере. Цена за обучение составляла 75–80 тыс. руб. Обучение проводилось поверхностно, после его окончания потерпевших добавляли в Telegram-чаты, в которых размещались фиктивные объявления о модельных кастингах и трудоустройстве в этой сфере.

Всего в деле 155 эпизодов, все из них проходили по описанной схеме. Ущерб, причиненный фигуранткой, составил порядка 10 млн руб.

Согласно версии обвинения, госпожа Шерипова действовала в составе организованной группы, в которую входили ее наемные сотрудники. Они, однако, после возбуждения уголовного дела заявили, что об истинных намерениях начальницы осведомлены не были, и согласились дать в отношении нее показания. Сейчас они проходят по делу в качестве свидетелей.

Признает ли госпожа Шерипова вину, узнать пока не удалось. Свое отношение к обвинению она выскажет в следующий раз, после того, как прокурор завершит чтение обвинения.

Ефим Брянцев