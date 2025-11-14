Жителя Стерлитамака обвиняют в мошенничестве и фальсификации доказательств

Следственный отдел по Стерлитамаку предъявил обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ), а также фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) 28-летнему жителю города. Он задержан на 48 часов, сообщили пресс-службы МВД по Башкирии и республиканского управления СКР.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Дмитрии Черкасове, позиционирующем себя в Стерлитамаке в качестве юриста и правозащитника. В начале прошлого года он заявлял в СМИ, что намерен подать иск в суд на предприятия Стерлитамака и соседнего Салавата из-за загрязнений воздуха.

По версии следствия, в январе-апреле обвиняемый получил от четырех человек около 400 тыс. руб. за юридические услуги. Но, как отмечают в СКР и МВД, он не могу участвовать в судебных процессах так как не имел высшего юридического образования.

Кроме того, он, пояснили в ведомствах, подделал подпись своей клиентки в акте приема-передачи денег за оказанные юридические услуги. На основании этого документа он попытался отсудить у нее 65 тыс. руб.

Решается вопрос об избрании Дмитрию Черкасову меры пресечения.

