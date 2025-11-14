Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ за девять месяцев снизилась почти в два раза

Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ за январь–сентябрь составила 230 млрд руб. Это на 45% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка снизилась за девять месяцев на 11% год к году, до 2,2 трлн руб. Прибыль от продаж упала вдвое, до 91,1 млрд руб. Прибыль до налогообложения снизилась до 213,6 млрд руб.

По объему добычи и переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний России. Ключевой акционер — ПАО «Газпром» (95,68%). «Газпром нефть» реализует проекты в сфере добычи как в России, так и в других странах. Сеть АЗС под управлением компании включает около 2,4 тыс. заправок в России и за рубежом.