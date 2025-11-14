В городе Нарткала планируют построить новую центральную площадь в 2026 году

В городах Нарткала и Псыгансу Урванском районе завершили благоустройство общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным властей, в Нарткале в 2026 году планируется обновление центральной площади на улице Ленина. Кроме того, в Урвани и Старом Череке планируют построить въездные группы.

В то же время в селении Кахун заканчивается прокладка водопроводных сетей протяженностью 8,9 км. В 2026 году запланирована реконструкция водопровода в Нарткале и Морзохе.

Кроме того, на базе второй городской школы Нарткалы открылся новый корпус на 400 учебных мест. Одновременно создаются дополнительные места для дошкольников.

В медицинской отрасли введены две амбулатории в селах Старый Черек и Нижний Черек. В 2026 году планируется возведение еще одной амбулатории в Псыкоде.

Урванская районная библиотека успешно прошла конкурсный отбор и получит около 15 млн руб. на создание модельной библиотеки в 2026 году.

Константин Соловьев