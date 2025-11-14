Пробки в Ярославле достигли 10 баллов

В Ярославле к 18:00 пробки достигли 10 баллов. Согласно данным «Яндекс. Карт», основные заторы сформировались в центральной части города.

Хуже всего ситуация на улицах Победы, Первомайская, Советская, Свердлова, Большая Октябрьская, Свободы, Собинова, Некрасова, на проспектах Октября и Ленина. Затруднено движение на Московском проспекте в обе стороны, улице Мельничной, повороте на проспект Фрунзе, в районах автовокзала и «Вернисажа».

Стоят Угличская, Городской Вал, проспект Толбухина, Чкалова, частично Добрынина. Октябрьский мост в сторону центра сильно загружен, в сторону Заволжского района — только на подъездах. В самом Заволжском районе традиционно пробки на проспекте Авиаторов и в районе Яковлевского кольца.

Алла Чижова