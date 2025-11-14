Обвинение запросило 9 лет колонии экс-главе новосибирского Госстройнадзора

В Железнодорожном райсуд Новосибирска завершились прения сторон по делу бывшего начальника инспекции Госстройнадзора региона Алексея Нечунаева. Ему вменяют в вину получение взятки (ч.5 ст. 290 УК РФ). Сторона обвинения запросила экс-чиновнику девять колонии строгого режима и штраф в размере 1,6 млн руб., сообщают суды общей юрисдикции региона.

По версии следствия, в марте 2024-го Алексей Нечунаев через трех посредников получил от руководителя коммерческой организации, занимавшейся строительством жилых домов в Новосибирской области, 250 тыс. руб. и бутылку коньяка стоимостью 23,9 тыс. руб. Взамен, считают правоохранители, он помог в выдаче заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации, а также покровительствовал компании.

Свою вину Алексей Нечунаев отрицает, защита просит вынести по делу оправдательный приговор в связи с тем, что материалы дела сфабрикованы. Судебное заседание отложено до 20 ноября для подготовки обвиняемого к последнему слову.

Александра Стрелкова