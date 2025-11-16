В Черноземье 17 ноября будет облачно, ожидаются дожди и снег, от -2°С до +10°С

В понедельник, 17 ноября, в Черноземья будет облачно, местами ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура будет варьироваться от -2°С до +10°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачно и дождливо. От +3°С до +10°С.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачную погоду, а также небольшие осадки в виде дождя и снега, температура составит +1°С. Днем ожидается облачность с дождем при +10°С.

В Курске в темное время суток прогнозируется облачность с небольшими осадками в виде дождя и снега при +1°С. Днем будет облачно, также пройдет небольшой дождь, столбик термометра достигнет +9°С.

В Липецке ночью обещают облачность и небольшой снег, +2°С. Днем — облачно и дождливо, температура составит +8°С.

В Орле в темное время суток синоптики прогнозируют облачность, временами будут небольшие осадки в виде дождя и снега, 0°С. Днем — облачно и временами дождливо, +9 °С.

В Тамбове ночью будет облачно с прояснениями, а также возможен небольшой снег, температура составит -2°С. Днем будет облачно, пойдет дождь, воздух прогреется до +8°С.

Кабира Гасанова