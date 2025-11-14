Завершилась первая технологическая экспертиза проектов программы «Приоритет-2030»

На площадке Московского авиационного института 12 ноября 2025 года прошла первая масштабная экспертиза стратегических технологических проектов университетов—участников программы «Приоритет-2030». Участие в ней приняли 111 университетов. Они представили 242 проекта в 13 направлениях. Заключения независимых экспертов лягут в основу рекомендаций для Совета по поддержке программ развития университетов.

Технологическая экспертиза — это новый уровень в системе оценки участников программы «Приоритет-2030».

«Президент России Владимир Путин обозначил одной из национальных целей достижение технологического лидерства. В рамках этой масштабной работы нами было принято решение с 2025 года полностью обновить “Приоритет-2030”, для того чтобы вузы—участники программы сосредоточились на создании таких технологических проектов, которые предусматривают более ускоренный переход от результатов исследований к инновационным продуктам с высоким коммерческим потенциалом»,— отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Оператором мероприятия и разработчиком методологии выступил стратегический партнер программы Центр технологического лидерства Газпромбанка.

«Мы нацелены на поиски такого формата взаимодействия, при котором государство, бизнес и университеты смогут выработать общий системный подход к финансированию и развитию стратегических проектов, а затем масштабировать его на всех участников программы. По нашей инициативе более 50 представителей бизнеса и государственных организаций подготовили заключения о сильных и слабых сторонах технологических проектов и представят их руководству Совета по поддержке программ развития университетов—участников “Приоритет”. Уверен, что уже в текущем году мы сможем эффективно инвестировать в проекты университетов. Это заметно сократит и облегчит путь к решению важных для страны задач технологического лидерства»,— сообщил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Методология оценки основана на четырех критериях: научно-техническая новизна и технологическое лидерство, потенциал применения и оценка рынка, квалификация команды и система управления, оценка рисков. Результаты технологической экспертизы будут представлены на заседаниях Совета программы «Приоритет» на этапе защиты проектов. Он пройдет с 18 по 21 ноября. Заключения группы технологической экспертизы определят соответствие модели университета вектору технологического лидерства.

«Внутри программы выстроена многоуровневая система экспертизы: научная, кросс-вузовская, документарная. Однако фокус на технологическое лидерство требует оценки другого рода — оценки инновационности, жизнеспособности и востребованности разработок. Для этого при совете была создана экспертная группа из представителей бизнеса и науки. Ее главная задача — провести экспертизу стратегических технологических проектов с точки зрения стратегической ставки университета и сформированности сквозной цепочки создания технологий и выведения их на рынок»,— рассказала директор Центра технологического лидерства Газпромбанка, координатор экспертной группы при Совете по поддержке программ развития программы «Приоритет-2030» Ирина Жукова.

