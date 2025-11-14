В Аркадакском районе экс-глава МО пойдет под суд за оплату несделанной дороги

В Саратовской области суд рассмотрит в отношении 55-летней бывшей главы Малиновского муниципального образования Аркадакского района уголовное дело о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, с 31 марта по 10 мая этого года фигурантка подписала фиктивные документы о выполнении работ по содержанию автодорог местного значения. Фактически они не проводились. Фигурантка руководствовалась желанием утвердиться в должности и скрыть свою некомпетентность.

В результате указанных действий подрядчик получил из муниципального бюджета за невыполненные работы свыше 157 тыс. руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд на рассмотрение.

Павел Фролов