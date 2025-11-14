Бизнесвумен из Петербурга отправили в СИЗО за неуплату налогов на 1,8 млрд рублей

Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 46 лет стала фигуранткой уголовного дела в Калининградской области о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,8 млрд рублей. Ей принадлежит предприятие по переработке орехов и сухофруктов, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Обвиняемая осуществляла предпринимательскую деятельность без уплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов. Продукция доставлялась в Калининградскую область, орехи и сухофрукты перерабатывалась до готового состояния. Далее их импортировали в Московскую область и продавали в регионах России с использованием ряда подконтрольных обвиняемой юрлиц с единым центром управления в Петербурге.

Чтобы получать больше прибыли от этой деятельности, петербурженка вела формальный документооборот с подконтрольными ей не менее 25-ю организациями. В налоговые декларации при этом вносились заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС по сделкам с фиктивными фирмами. Эти сведения далее направляли в налоговый орган.

Ведомство установило, что с II квартала 2019 года по I квартал 2022-го предпринимательница уклонилась от уплаты в бюджет РФ налога на добавленную стоимость на общую сумму 1,8 млрд рублей. Также полагают, что обвиняемая и другие лица предоставили подложные документы в министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области для получения субсидий из областного бюджета. Им выдали 143,2 млн рублей.

Ленинградский районный суд города Калининграда удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантка помещена в следственный изолятор на два месяца — до 12 января 2026 года.

