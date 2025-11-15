В Черноземье 16 ноября будет облачно, возможен снег, от +4°С до +9°С

В воскресенье, 16 ноября, в Черноземья прогнозируется облачная погода, местами ночью ожидается снег. Температура будет варьироваться от -3°С до +3°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и снега, при +1°C. Днем будет облачно при +3°C, без осадков.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачную погоду с осадками в виде снега и дождя, температура составит -1°C. Днем ожидается малооблачная погода при +3°C, без осадков.

В Курске ночью прогнозируется облачность с прояснениями, а также небольшой кратковременный снег, температура составит -2°C. Днем будет переменная облачность при +2°C, без осадков.

В Липецке в темное время суток синоптики обещают облачность с прояснениями, а также кратковременный снег при -3°C. Днем ожидается малооблачная погода, без осадков, воздух прогреется до +1°C.

В Орле ночью будет облачно с прояснениями, без осадков, при -2°C. Днем — переменная облачность при +2°C, тоже без осадков.

В Тамбове ночью синоптики прогнозируют облачность и кратковременный снег при -2°C. Днем будет малооблачно, без осадков, температура составит +1°C.

Кабира Гасанова