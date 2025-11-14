Курорт «Архыз» признали лучшим горнолыжным комплексом России в 2025 году

Всесезонный туристический комплекс «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике вновь подтвердил лидерство на российском горнолыжном рынке, став победителем национальной премии «Горы России» 2025 года в главной номинации. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова

Это вторая победа курорта в этой категории после первой награды в 2023 году. Курорт располагает 27 километрами современных горнолыжных трасс различной сложности, включая трассы для новичков, продвинутых и экстремалов, и обслуживается девятью канатными дорогами. Среди них канатная дорога «Орбита» выделяется одним из самых длинных безопорных пролетов в стране. Курорт зарегистрировал рекордное число посетителей в 2025 году — более одного миллиона туристов, что на 14% превышает показатель предыдущего года.

Сегодня «Архыз» не ограничивается зимним лыжным спортом, а выступает как круглогодичный туристический кластер, включающий две туристические деревни, развитую инфраструктуру для семейного отдыха и крупнейший в России высокогорный байк-парк. Такой развитый комплекс привлекает путешественников со всей России, обеспечивая стабильный рост посещаемости. Успех курорта связывают с координацией усилий федеральных и региональных властей, госкорпорации развития Кавказ.РФ, управляющей компании курорта и местной команды.

Кроме того, перспективы дальнейшего роста курорта основаны на планах по строительству нового аэропорта рядом с «Архызом», что значительно улучшит транспортную доступность региона. Также продолжается реализация мастер-плана развития всесезонного туристического комплекса, направленного на расширение инфраструктуры и увеличение туристической привлекательности. Высота горнолыжных трасс достигает 2839 метров, перепад высот — около 1190 метров. Курорт оборудован системой искусственного оснежения и вечернего освещения некоторых трасс, что продлевает сезон катания и гарантирует качество снега. Канатные дороги имеют разную вместимость и тип, включая кресельные и гондольные подъемники.

Станислав Маслаков