Ставрополью выделили 73 млн рублей на расселение 105 жителей из аварийных домов

Ставропольский край получил из федерального бюджета 72,97 млн руб. на новый этап программы переселения граждан из аварийных домов. Эти средства направят на переселение 105 человек из ветхого жилфонда общей площадью 1,54 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Деньги выделены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» под контролем Минстроя, оператором программы выступает Фонд развития территорий.

По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, который возглавляет наблюдательный совет фонда, помимо Ставрополья, еще четыре региона получат в общей сложности 693,5 млн руб. для переселения около 1,5 тыс. человек из аварийного жилья общей площадью около 25,2 тыс. кв. м. В целом программа направлена на повышение качества жизни граждан путем ликвидации непригодных для проживания домов.

В Ставропольском крае строительство нового жилья для переселенцев идет полным ходом. Планируется завершение четырех многоквартирных домов до конца 2025 года, предназначенных для переселения примерно 1 тыс. человек. Три дома строят в Георгиевске, где обеспечат жильем 846 человек из 12 аварийных домов, и один в Пятигорске, где жилье получат 185 человек. Таким образом, регион постепенно закрывает проблему ветхого жилья за счет как федерального финансирования, так и средств краевого бюджета, который ранее дополнительно выделял более 500 млн руб. на эти цели.

Программа переселения из аварийного жилья осуществляется в Ставропольском крае и по всей стране в соответствии с национальным проектом, который к 2030 году планирует расселить сотни тысяч человек и ликвидировать значительные площади аварийного жилфонда. На данный момент федеральная поддержка охватила более 60 регионов.

Станислав Маслаков