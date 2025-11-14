На Ставрополье ферму обязали устранить экологические нарушения

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в Александровском округе ферму крупного рогатого скота, которая наносила вред экологии региона, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Ведомство установило, что предприятие не провело обязательную оценку воздействия на окружающую среду и не подготовило всю необходимую документацию. Отсутствие оценки и документов свидетельствует о несоблюдении федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды и земельного кодекса.

Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать собственника фермы устранить выявленные нарушения. В том числе, предприятие обязали провести всестороннюю экологическую экспертизу для оценки масштабов нанесенного ущерба. Контроль за исполнением решения суда взяла на себя прокуратура. Экологи предупреждают, что подобные нарушения могут приводить к загрязнению почв и водных объектов, что ухудшает качество жизни местного населения и разрушает природные экосистемы.

Станислав Маслаков