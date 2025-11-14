Мошенники начали продавать фальшивые билеты в Казанский цирк

В Татарстане выросло число мошеннических сайтов, маскирующихся под официальные страницы Казанского государственного цирка. Об этом сообщили в пресс-службе цирка.

Спектакль «Мирас» в Казанском цирке

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Спектакль «Мирас» в Казанском цирке

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Злоумышленники создают фальшивые интернет-платформы, визуально похожие на официальный сайт. На подобных страницах билеты продаются в 2–3 раза дороже реальной стоимости и оформляются поддельные электронные билеты, которые не позволяют пройти на представление.

Кроме того, на таких сайтах распространена некорректная информация о льготах.

Анна Кайдалова