Моральный вред оценили в 2%

Свердловский райсуд Перми частично удовлетворил иск экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Господин Белых требовал с Минфина РФ возмещения морального вреда в размере 10 млн руб. за незаконное преследование, но суд решил взыскать с государства лишь 200 тыс. руб. В рамках дела Никита Белых обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями на посту главы области, но в итоге был оправдан с правом на реабилитацию. Представитель истца пояснил, что решение суда в части взысканной суммы будет обжаловано.



Фото: Newsler.ru Никита Белых (справа)

Фото: Newsler.ru

С иском к Министерству финансов РФ Никита Белых обратился в июне этого года. Он требовал взыскать с ответчика 10 млн руб. в качестве морального вреда за незаконное уголовное преследование в 2021–2024 годах. В этот период господин Белых стал сначала обвиняемым, а затем и подсудимым по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении ими (ч. 2 ст. 285 УК РФ). К тому времени он уже отбывал восьмилетний срок за получение взятки в 2016 году. Новое уголовное дело касалось периода, когда господин Белых возглавлял Кировскую область. По версии следствия, он совершил злоупотребление, выделив из бюджета 448 млн руб. АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК) на строительство домов для бюджетников. В итоге компания обанкротилась, а построенная недвижимость попала в конкурсную массу и была продана с торгов. Господин Белых также организовал получение займа для КРИК со стороны частной компании. По версии силовиков, деньги были потрачены не в соответствии с целями договора.

Сам Никита Белых вину отрицал. В декабре 2023 года Октябрьский районный суд оправдал его по одному из обвинений, признав виновным во втором. Господина Белых приговорили к двум с половиной годам колонии, но сразу же освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Прокуратура внесла апелляционное представление. В июле 2024 года Кировский областной суд в итоге полностью оправдал бывшего губернатора, признав за ним право на реабилитацию. К тому времени он освободился условно-досрочно после отбывания наказания за получение взятки.

В январе текущего года Октябрьский райсуд города Кирова по иску господина Белых взыскал с государства свыше 8 млн руб. расходов на адвокатов «в связи с незаконным уголовным преследованием». По данным правозащитников, эта одна из самых больших компенсаций по подобным спорам.

При рассмотрении дела о взыскании морального вреда господин Белых указывал, что моральный вред ему был причинен, поскольку для производства следственных действий он доставлялся в тюремном вагоне с места отбывания наказания в Рязани в Киров. Кроме того, обвиняемый долгое время находился в СИЗО, где был лишен возможности длительных свиданий и трудоустройства. Наряду с этим Никита Белых участвовал в нескольких десятках следственных действий.

Минфин и привлеченная в качестве третьего лица прокуратура Кировской области с исковыми требованиями не согласились. В частности, представитель надзорного органа указал, что реабилитированный имеет право на компенсацию морального вреда, но его требования несоразмерны. В итоге суд удовлетворил требования Никиты Белых частично, взыскав в его пользу лишь 200 тыс. руб.

Представитель господина Белых адвокат Дмитрий Кудрявцев сообщил «Ъ-Прикамье», что решение первой инстанции будет обжаловано в Пермском краевом суде. «Решением мы не удовлетворены. Безусловно, мы рассчитывали на сумму больше. После изучения мотивировочной части судебного акта будем готовить апелляционную жалобу»,— пояснил господин Кудрявцев.

Дмитрий Астахов