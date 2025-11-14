СК задержал шестерых петербуржцев по делу о совращении 13-летней школьницы

Городское управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста) в отношении шестерых петербуржцев, сообщает пресс-служба ведомства 14 ноября.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фигуранты громкого дела с 31 декабря 2024 по 31 августа 2025 года вступали с 13-летней школьницей в интимную переписку. В квартире на улице Жуковского и других локациях молодые люди совершали в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.

В дальнейшем девочка вступила в половую связь с тремя злоумышленниками. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей, им предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Андрей Маркелов