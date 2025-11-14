В Ставрополе адвокат и экс-доцент обвиняются в мошенничестве на 4 млн рублей

В Ставрополе адвокат и бывший доцент кафедры одного из высших учебных заведений города обвиняются в мошенничестве, совершенном с декабря 2023 года по февраль 2024 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Мужчина обратился к своему знакомому адвокату с просьбой найти человека, который за вознаграждение может помочь отменить решение апелляционного суда, по которому брат заявителя был осужден к длительному сроку лишения свободы. Адвокат вступил в сговор с доцентом и сообщал, что за 4 млн рублей они способны повлиять на суд. При этом оба понимали, что юридически и фактически изменить судебное решение невозможно.

Мужчина поверил обещаниям и передал им оговоренную сумму. Впоследствии против обвиняемых было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На имущество обвиняемых наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора. Следственные органы также возбудили дело в отношении взяткодателя по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 291 УК РФ за покушение на дачу взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, адвокат и экс-доцент, используя свои связи и статус, вводили потерпевшего в заблуждение, обещая помощь в отмене судебного решения и облегчении участи осужденного, что считалось невозможным. Собраны достаточные доказательства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Станислав Маслаков