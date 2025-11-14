Хоккеисты «Локомотива» вошли в окончательный состав сборной «Россия 25»

Шестеро хоккеистов ярославского «Локомотива» вошли в окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

В сборной сыграют вратарь Даниил Исаев, защитник (капитан «Локомотива») Александр Елесин, нападающие Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов и Егор Сурин. Средний возраст команды — 25 лет. Вызваны представители 13 клубов КХЛ.

Во время игр Кубка матчи «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата КХЛ не запланированы. На Кубке сыграют три команды: «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана. Победителем прошлого розыгрыша стала команда «Россия 25».

Алла Чижова