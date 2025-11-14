В Ставропольском крае назначили трех новых судей
В Ставропольском крае назначили новых судей. Соответствующий указ сегодня, 14 ноября, подписал президент России Владимир Путин, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Так, председателем Красногвардейского районного суда назначен Василий Непомнящий. Заместителем председателя Предгорного районного суда назначен Астемир Подлужный. Согласно указу, судьей Октябрьского районного суда Ставрополя утверждена Галина Жаглина.