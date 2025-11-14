Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставропольском крае назначили трех новых судей

В Ставропольском крае назначили новых судей. Соответствующий указ сегодня, 14 ноября, подписал президент России Владимир Путин, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, председателем Красногвардейского районного суда назначен Василий Непомнящий. Заместителем председателя Предгорного районного суда назначен Астемир Подлужный. Согласно указу, судьей Октябрьского районного суда Ставрополя утверждена Галина Жаглина.

Константин Соловьев

Новости компаний Все