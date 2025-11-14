Журналисты Кирилл Кривошеев и Елена Костюченко объявлены иноагентами

Минюст внес в реестр иностранных агентов бывшего спецкорреспондента «Новой газеты» Елену Костюченко, бывшего корреспондента «Коммерсанта» Кирилла Кривошеева, а также экономиста Рубена Ениколопова. Также в перечень иноагентов попало ООО «Форпост».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Костюченко (признана иноагентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Елена Костюченко (признана иноагентом)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии. Также все они проживают за рубежом.

Елена Костюченко (иноагент) с 2005 года работала спецкорром отдела информации «Новой газеты». Она писала материалы об уголовных делах против представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), о массовом убийстве в станице Кущевской и деле Pussy Riot. После начала военной операции на Украине покинула Россию. После этого публиковала в «Новой газете» материалы о жизни украинских городов в условиях боевых действий.

Кирилл Кривошеев (иноагент) — журналист, специалист по постсоветскому пространству. В разные годы работал в изданиях «Аргументы недели» и «Московский комсомолец». В качестве корреспондента отдела внешней политики с 2016 по 2023 годы работал в “Ъ”. Сейчас является автором Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией).

Рубен Ениколопов (иноагент) занимал пост ректора Российской экономической школы с 2018 по 2022 годы. В 2012–2013 годах работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, где занимался оценкой эффективности проектов ООН и Всемирного банка. Является научным сотрудником Центра исследований экономики и политики (CEPR) и Международного центра роста (IGC) в Лондоне.

Полина Мотызлевская