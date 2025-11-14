В Самаре продолжают обновлять городские коммуникации

В Самаре начали реконструкцию ливневой канализации на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса, а также замену коммуникаций на улице Ставропольской и Физкультурной. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Работы охватывают участок длиной 1,2 км, где планируют построить три камеры для разделения потоков и семь колодцев. На проект выделено 198 млн руб. из бюджета муниципального предприятия «Инженерные системы».

Завершить реконструкцию планируют в следующем году, после чего восстановят тротуары и элементы благоустройства. Также демонтируют открытые нагорные канавы, которые летом проверили и признали неудовлетворительными из-за мусора, накопившегося за десятилетия.

Андрей Сазонов