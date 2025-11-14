У экс-начальника штаба краснодарского УМВД изъяты сбережения на 29 млн рублей

Советский райсуд Краснодара взыскал в доход государства свыше 29,5 млн руб. денежных средств, принадлежавших бывшей сотруднице УМВД России по городу Краснодару, сообщила краевая прокуратура.

По данным ГАС «Правосудие», ответчица по делу — Виктория Щелокова, которая в 2021–2024 годах занимала должность начальника штаба городского управления МВД. Сотрудница полиции была уволена в связи с утратой доверия и обжаловала действия руководства в суде. В июне 2025 года Первомайский райсуд Краснодара отказал госпоже Щелоковой в восстановлении в должности, согласившись с доводом руководства ГУ МВД о нарушении сотрудником полиции требований к служебному поведению.

Как следует из материалов процесса, Виктория Щелокова не смогла представить сведения, подтверждающие законность поступления денежных средств на ее счета в сумме, превышающей официальный доход за три года, с 2021 по 2023 год. Прокуратура края попросила суд изъять сбережения, законность которых не была подтверждена. Исковое заявление прокуратуры удовлетворено.

Анна Перова, Краснодар