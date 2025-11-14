Пентхаусы, виллы и особняки находят покупателей

В Москве на треть выросли продажи редкого элитного жилья. Речь идет о пентхаусах, виллах, особняках и городских усадьбах, 1 кв. м в которых может стоить более 3 млн руб. Как рассказали “Ъ FM” в компании Sminex, с января по сентябрь число сделок увеличилось на 31% год к году. Примерно на столько же выросла и общая сумма продаж, превысив 25 млрд руб. Редкими считаются лоты, где есть, например, личный лифт, бассейн или отдельный вход. А самыми дорогими объектами в этой категории эксперты называют пентхаусы, зачастую они могут занимать весь последний этаж здания.

Впрочем, в NF Group в этом году зафиксировали снижение числа сделок с редкими объектами элитной недвижимости на 20%. А вот общий объем продаж в деньгах действительно вырос, рассказал “Ъ FM” партнер компании Андрей Соловьев: «За девять месяцев 2025-го, по нашим данным, продано 330 эксклюзивных лотов, которые по стоимости превышают, как правило, 1 млрд руб. К ним относятся пентхаусы, ситихаусы, мезонеты, отдельные таунхаусы и другие классные объекты с уникальными видовыми характеристиками. Покупают их, как правило, ультра- и суперультрахайнеты, которые таким образом инвестируют и повышают свой статус, вкладывая часть своих денег в недвижимость в России. Мы отмечаем тенденцию к снижению количества таких сделок, при этом их совокупная стоимость за аналогичный период 2024 года выросла на 20%. Связано это, прежде всего, с тем, что стремительно растет цена квадратного метра. В элитном сегменте она уже достигла 3 млн руб. за 1 кв. м, а в deluxe-классе уже 4 млн руб. не предел. Прайс за год вырос на 13%, поэтому мы прогнозируем, что и далее эти клиенты будут выбирать ультрадорогую недвижимость».

По данным Sminex, в элитном сегменте на московском рынке сейчас представлено примерно 1,6 тыс. лотов, из них только 16% относятся к редким объектам. Такой объем предложения не удовлетворяет спрос, отметила ведущий эксперт агентства «Этажи» Кристина Шурупова: «Говоря о рынке элитной недвижимости, прежде всего хочется отметить его относительную независимость от влияния экономических факторов. Ключевая ставка, например, не отражается на спросе в этом сегменте. Эксклюзивные лоты, соответственно, тоже всегда интересны. Что касается сокращения числа сделок, то, наверное, это обусловлено предложениями, которые есть на рынке.

Если мы говорим про загородную недвижимость, то спросом пользуются новые современные дома с панорамным остеклением, интересными планировками, наличием камина и бассейна, отдельным помещением для прислуги, хорошей локацией и выходом к воде.

Таких предложений немного, соответственно, количество сделок меньше. Но так как это эксклюзивные лоты, они дороже. Что касается квартир, то, конечно, сейчас застройщики понимают, что в комфорт-сегменте продажи падают, а в элитном — они стабильны. Поэтому игроки рынка не боятся предлагать что-то интересное, например, виллы в пределах Садового кольца, пентхаусы с видовыми террасами пользуются спросом. Это все привлекает внимание людей с высоким уровнем дохода, которые в настоящее время живут в уже морально устаревшем жилье. Сталинки сейчас практически неинтересны: клиенты хотят подземные паркинги, квартиры с каминами, закрытые приватные территории, где очень небольшое количество жильцов. Более того, самые интересные лоты, как правило, продаются на закрытых площадках, на открытых их даже не найти».

По словам экспертов, чаще всего элитную недвижимость покупают мужчины и женщины в возрасте от 30 до 60 лет. Зачастую это бизнесмены, чиновники и топ-менеджеры крупных компаний. При этом недавно на рынке появилось новое поколение клиентов — молодые предприниматели или дети старых покупателей, которым теперь нужно собственное жилье.

Ульяна Горелова