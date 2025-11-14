В Черкесске возбуждено дело о махинациях с ребенком

В Черкесске возбуждено уголовное дело по фактам незаконных сделок с новорожденной девочкой, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следственные органы установили, что в 2022 году местная жительница родила ребенка в республиканском перинатальном центре. Однако по личным причинам она решила отказаться от материнских прав и обратилась к заведующей акушерским отделением с просьбой оформить передачу ребенка в приемную семью.

В соответствии с версией следствия, женщина и медицинский работник договорились о сделке дарения, которая была оформлена на вымышленные данные. Медицинский сотрудник оставила у себя документы, что указывает на оформление сделки без законных оснований и с нарушением прав ребенка. Следствие квалифицировало нарушение по части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ, что предусматривает ответственность за совершение сделок с несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии.

В процессе расследования выяснилось, что в 2022 году женщина, по всей видимости, решила избавиться от ребенка, чтобы избежать ответственности за воспитание, и использовала юриста для оформления фиктивных документов. В настоящее время прокуратура республики ведет контроль за ходом расследования. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также ищут первоисточники и свидетелей.

Станислав Маслаков