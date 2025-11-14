Петербург приобретет в собственность здание школы в Красногвардейском районе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о бюджетных инвестициях на приобретение в госсобственность нежилого здания по адресу: Радловская улица, д. 5, стр. 1.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, у инвестора планируется приобрести здание общей площадью 25,3 тыс. кв. м, в котором размещается второй корпус школы № 127 с углубленным изучением английского языка Красногвардейского района. Образовательный объект рассчитан на 1375 учеников и оборудован плавательным бассейном. Занятия в школе начались 1 сентября 2025 года.

В городской администрации уточнили, что объект приобретается в целях обеспечения жителей микрорайона Ручьи социальной инфраструктурой. Сумма, за которую предполагается выкупить здание школы, не называется.

Андрей Цедрик