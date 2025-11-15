50% ижевчан поддерживают введение 4-дневной рабочей недели

50% экономически активных ижевчан поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели, следует из опроса сервиса SuperJob. Категорически против выступают 19% респондентов.

53% женщин поддерживают сокращение рабочей недели, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 46%. Среди молодежи до 35 лет поддержка достигает 57%, в группе от 35 до 45 лет — 48%, а среди респондентов старше 45 лет — 45%.

Интерес к сокращенной рабочей неделе снижается с ростом уровня дохода: 55% опрошенных с зарплатой до 80 тыс. руб. поддерживают идею, в то время как среди зарабатывающих более 150 тыс. руб. этот показатель составляет только 42%.

Однако большинство компаний не готовы обсуждать возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю: 80% работодателей отказываются рассматривать этот вопрос. Лишь 4% считают сокращенную рабочую неделю допустимой.

Анастасия Лопатина