Правительство предложило запретить передачу генетических данных россиян за рубеж

Правительство внесло на рассмотрение законопроект, ограничивающий передачу генетических данных россиян за рубеж. Речь идет о генетических материалах, собранных в ходе генетических и иммунологических научных исследований.

Изменения предлагается внести в закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Документ запрещает передачу генетических данных иностранным физическим и юридическим лицам, находящимся на территории России и за ее пределами.

В пояснительной записке говорится, что изменения позволят защитить генетические данные россиян, создать эффективную систему контроля в сфере их обращения и предотвратить их незаконную передачу.

Летом 2025 года Госдума приняла закон о регулировании международного научного сотрудничества российских организаций. Согласно документу, ФСБ будет контролировать сотрудничество российских ученых как с физическими, так и с юридическими иностранными лицами. В феврале, спустя две недели после внесения проекта на рассмотрение, президент Владимир Путин призвал ФСБ «спокойнее» относиться к научным разработкам, чтобы достижения российских ученых «не ложились под гриф». При этом президент отметил, что свои инновации все же нужно защищать от «воровства».

Полина Мотызлевская