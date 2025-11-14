Стоимость биткойна упала ниже $95 тыс. впервые за полгода

Стоимость биткойна опустилась до $94,6 тыс. впервые с 6 мая. В 17:07 мск курс криптовалюты падал на 6,52%, до $95,7, следует из данных Binance.

Курс биткойна резко перешел к падению 13 ноября после достижения исторического максимума в $126 тыс. в октябре. Опрошенные Forbes эксперты связывают обвал с тем, что Минтруд США не опубликовал отчеты о занятости и инфляции за октябрь.

На время шатдауна Бюро статистики труда и другие агентства прекратили подготовку и публикацию экономических данных. Без информации о состоянии экономики инвесторы предпочитают переходить к более безопасным активам. Шатдаун в США длился с 1 октября по 12 ноября. Он стал самым продолжительным в истории страны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что отчеты о занятости и инфляции за октябрь «вряд ли будут опубликованы». Бюро статистики труда может объединить данные за октябрь и ноябрь в один пресс-релиз, пишет Bloomberg.