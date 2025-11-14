Захарова: РФ против применения силы под предлогом борьбы с наркоторговлей

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона обеспокоена методами, которыми США пытаются решить незаконный оборот наркотиков. При этом, по ее словам, Вашингтон тем самым вмешивается во внутренние дела латиноамериканских государств.

«Выступаем категорически против применения силы или угрозы для вмешательства во внутренние дела под различными предлогами, включая борьбу с наркотрафиком. Исходим из того, что в деле пресечения наркопотоков, в том числе в США, в первую очередь востребована консолидация как международного сообщества, так и региональных усилий»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

С сентября по приказу президента Дональда Трампа США наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению американской стороны, связаны с наркокартелями. В результате погибли свыше 80 человек. Администрация США обосновывает свое право на атаки тем, что наркоторговцы представляют непосредственную угрозу для американских граждан.

Лусине Баласян