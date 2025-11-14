Академия наук Татарстана заказала печать 14 научных изданий на 11,2 млн рублей

Академия наук Татарстана на выпуск 14 научных изданий выделит 11,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Общий тираж книг составит 9 030 экземпляров. В перечень входят исторические, лингвистические, культурологические и энциклопедические издания. Готовые книги должны быть изготовлены и поставлены не позднее 25 декабря 2025 года. Доставка предусмотрена в научные учреждения Академии наук в Казани, а также по одному адресу в Санкт-Петербурге.

Финансирование закупки будет осуществляться за счет бюджета Татарстана, внебюджетных или иных источников.

Анна Кайдалова