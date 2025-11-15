Верховный суд Удмуртии взыскал 30 млн рублей в доход государства

Верховный суд Удмуртии удовлетворил апелляционное представление прокурора и взыскал около 30 млн руб. в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурор Алнашского района подал иск о признании сделки купли-продажи земельного участка ничтожной и о применении последствий этой сделки. Суд установил, что сделка была заключена с признаками недобросовестности и использовалась для легализации денежных средств, законный источник которых не был подтвержден.

Ранее Кизнерский райсуд признал сделку ничтожной, а по результатам апелляции требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Решение вступило в законную силу.

Анастасия Лопатина